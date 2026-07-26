LPF: Veraguas United y CAI no pasaron del empate en Santiago

El Veraguas United y el CAI igualaron 1-1 en el Estadio "Toco" Castillo en el inicio del Apertura de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Desde el inicio el equipo local tuvo ocasiones, la primera de ellas en los pies de Carlos Rivera en los tres minutos cuando se escapó por izquierda y remató cruzado.

Pero los del CAI tuvieron la primera gran chance del encuentro cuando Ángel Valverde quedó en el mano a mano ante Berny Araya, pero el arquero contuvo su disparo y la mandó a un costado.

En el primer tercio del partido llegó el gol, primera Ramses De León en el mano a mano ante Alex Rodríguez, el arquero con su pierna mandó el balón al tiro de esquina. Y desde allí llegó el tanto, con un cobro realizado por Giancarlos Moreno y la aparición de Miguel Camargo en el primer palo para elevarse y rematar de cabeza para mandar el balón al fondo.

Los "Vikingos" en la segunda parte iniciaron de la mejor manera luego de una contras tras un tiro de esquina de los locales donde terminó en los pies de Martín Morán que la picó por arriba de Araya.