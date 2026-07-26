Champions League: El Sorteo de fase liga será el 27 de agosto

Una nueva temporada esta por iniciar en la Champions League y la UEFA ya confirmó la fecha para realizar el sorteo de fase liga y será el 27 de agosto en las instalaciones de la UEFA en Suiza.
La Champions League 2026-2027 tiene programado a iniciar el 8 de septiembre, con el mismo formato de fase liga, con 36 equipos participantes, cada uno se enfrentará a 8 rivales distintos, 4 partidos en casa y 4 de visitantes, avanzan los 8 primeros a octavos directo y los otros del 9 al 24 deben jugar ronda de playoffs ida y vuelta, los ganadores avanzan a octavos y los perdedores quedan fuera y tampoco podrán jugar Europa League.
¿Cuándo será el sorteo de fase liga de Champions League?
Aún no han confirmado el horario para este sorteo, solo la fecha del 27 de agosto, cuando se definan todos los clasificados para la Champions League.