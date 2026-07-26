Champions League: El Sorteo de fase liga será el 27 de agosto BRFOOTBALL

Una nueva temporada esta por iniciar en la Champions League y la UEFA ya confirmó la fecha para realizar el sorteo de fase liga y será el 27 de agosto en las instalaciones de la UEFA en Suiza.

La Champions League 2026-2027 tiene programado a iniciar el 8 de septiembre, con el mismo formato de fase liga, con 36 equipos participantes, cada uno se enfrentará a 8 rivales distintos, 4 partidos en casa y 4 de visitantes, avanzan los 8 primeros a octavos directo y los otros del 9 al 24 deben jugar ronda de playoffs ida y vuelta, los ganadores avanzan a octavos y los perdedores quedan fuera y tampoco podrán jugar Europa League.

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