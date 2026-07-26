LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  26 de julio de 2026 - 20:54

Botafogo "asalta" el Mineirão y Kadir Barría sigue sumando minutos

Botafogo de Kadir Barría consiguió un valioso triunfo como visitante este domingo 26 de julio al imponerse por 1-0 sobre Cruzeiro.

Botafogo asalta el Mineirão y Kadir Barría sigue sumando minutos
Botafogo "asalta" el Mineirão y Kadir Barría sigue sumando minutos FOTO / Kadir Barría

Botafogo de Kadir Barría consiguió un valioso triunfo como visitante este domingo 26 de julio al imponerse por 1-0 sobre Cruzeiro en el estadio Mineirão, en un compromiso correspondiente a la 20.ª jornada del Campeonato Brasileño de la Serie A.

El encuentro fue muy disputado de principio a fin. Cruzeiro tomó la iniciativa durante varios pasajes del partido y dominó la posesión del balón, pero se encontró con una defensa bien organizada y con un inspirado guardameta de Botafogo, que respondió con solvencia cada vez que fue exigido.

El único gol del encuentro llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Gabriel Justino aprovechó un preciso centro al área y conectó un certero remate de cabeza que dejó sin opciones al guardameta del Cruzeiro. El defensor ganó la posición entre los centrales y envió el balón al fondo de la red para marcar el tanto que, a la postre, significó la victoria del conjunto albinegro en el Mineirão.

El delantero panameño sumó minutos sobre el final del partido, diez días después de ser figura con una anotación.

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