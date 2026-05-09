NBA: Victor Wembanyama lideró segundo triunfo de Spurs ante Wolves

El francés Victor Wembanyama destrozó el viernes a los Minnesota Timberwolves con 39 puntos y 15 rebotes y dirigió el triunfo 115-108 con el que los San Antonio Spurs tomaron ventaja 2-1 en las semifinales del Oeste en los 'playoffs' de la NBA .

Wembanyama firmó la mejor actuación de su carrera en la postemporada, al superar los 35 puntos anotados en la primera ronda contra los Portland Trail Blazers.

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El francés, que protagonizó y ganó un nuevo duelo contra su compatriota Rudy Gobert, se convirtió en el primer jugador de los Spurs desde Tim Duncan en sellar un doble doble de 30 puntos en 'playoffs' con la franquicia texana.

Hasta 16 de sus 39 puntos llegaron en el cuarto período, en el que los Spurs dieron un golpe decisivo al encuentro. El galo añadió cinco tapones a su cuenta.

Los texanos, que perdieron en casa el primer partido de esta serie, han vuelto a asegurar ventaja de campo gracias al triunfo en el Target Center.

El apoyo de Victor Wembanyama - NBA

Wemby contó con el apoyo de un De'Aaron Fox de 17 puntos, mientras que Stephon Castle y Devin Vassell aportaron trece cada uno.

Los Wolves cayeron pese a recuperar como titular a su estrella más brillante, Anthony Edwards, tras un problema de rodilla.

Edwards selló 32 puntos, catorce rebotes y seis asistencias en 40 minutos en pista y sus Wolves fueron capaces de reponerse tras un arranque muy complicado, en el que sufrieron un 18-3, sin poder completar la remontada.

Gobert perdió el duelo con Wembanyama y no pasó de los trece puntos y siete rebotes para los Wolves, en los que Naz Reid metió 18 puntos y Ayo Dosunmu, once.

El cuarto partido de la serie se disputará este domingo, de nuevo en el Target Center de Minneapolis.

FUENTE: EFE