FC Barcelona vs Valencia: EN VIVO, jornada 4 de LaLiga

A calentar
Que no entren pic.twitter.com/0ZTBP6Gjdw— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 14, 2025
LaLiga
El FC Barcelona de Hansi Flick recibirá al conjunto del Valencia en la cuarta jornada de LaLiga de España 2025-2026.
El encuentro está pactado para iniciar a las 2:00 p.m. en el Estadio Johan Cruyff.