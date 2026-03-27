Federico Valverde habla de su gran momento

Federico Valverde , centrocampista del Real Madrid, remarcó que puede jugar tanto por "medio y por fuera" y confesó que en los últimos días ha hablado con Álvaro Arbeloa, técnico del conjunto blanco sobre su posición.

"Lo hablé estos días con el entrenador. Lo importante es que él tiene confianza en mí. Puedo jugar por el medio o por fuera. Hemos hablado mucho de ese tema. Donde él me ponga yo intentará dar lo mejor de mí", expresó el futbolista en zona mixta tras marcar de penalti en el minuto 94 para dar el empate a Uruguay en el encuentro frente a Inglaterra disputado en Wembley.

"Estoy contento y disfrutando mucho de como van las cosas. El ambiente en la selección es muy especial y disfruto mucho. Muchos compañeros vinieron a buscarme para que tirara el penalti. Yo siempre intento que los tiren los delanteros para que tengan confianza, pero todos me dijeron que lo tirase yo", afirmó el jugador de la selección de Uruguay.

El jugador del Real Madrid está en uno de sus mejores momentos goleadores de su carrera después de marcar seis goles en los últimos cinco partidos con la camiseta del Real Madrid, incluyendo un 'hat-trick' en el encuentro de ida de los octavos de Liga de Campeones frente al Manchester City.

Sobre su reencuentro con su compañero Jude Bellingham, que no disputó ningún minuto, Valverde se deshizo en elogios: "Es un jugador con el que me llevo genial. Lo respeto mucho como futbolista y como persona. Es una lástima que no pudiera jugar".

FUENTE: EFE