Ferran Torres es baja de la concentración de España por molestias

Ferran Torres abandona la concentración de la Selección de España. El internacional valenciano del PSG arrastraba unas molestias en su tobillo izquierdo que inicialmente no le han impedido entrenar y jugar, pero ante la persistencia de la sintomatología se ha decido desconvocar al jugador para priorizar su recuperación.
Por ello, Luis de la Fuente ha decidido convocar al internacional Sub-21 Carlos Espí para incorporarse a la concentración de la Absoluta y afrontar los encuentros contra Chequia y Croacia en Oviedo y Split.
FUENTE: SEFutbol