FÚTBOL Fútbol Internacional -  2 de octubre de 2026 - 08:21

Ferran Torres es baja de la concentración de España por molestias

El delantero Ferran Torres abandona la concentración de la selección de España por molestias en el tobillo.

Ferran Torres es baja de la concentración de España por molestias

Ferran Torres es baja de la concentración de España por molestias

FOTO: EFE/ Fernando Villar

Ferran Torres abandona la concentración de la Selección de España. El internacional valenciano del PSG arrastraba unas molestias en su tobillo izquierdo que inicialmente no le han impedido entrenar y jugar, pero ante la persistencia de la sintomatología se ha decido desconvocar al jugador para priorizar su recuperación.

Molestias de Ferran Torres

Los doctores de la Federación Española han estado en permanente contacto con los servicios médicos de su club desde el inicio de la concentración y se ha seguido de manera conjunta todo el proceso.

Por ello, Luis de la Fuente ha decidido convocar al internacional Sub-21 Carlos Espí para incorporarse a la concentración de la Absoluta y afrontar los encuentros contra Chequia y Croacia en Oviedo y Split.

FUENTE: SEFutbol

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