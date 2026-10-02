MLB MLB -  2 de octubre de 2026 - 09:17

MLB: ¿Cuándo inician los emparejamientos de Serie Divisional?

Conoce a continuación los emparejamientos de las Series Divisionales de la MLB y su inicio este fin de semana.

MLB: ¿Cuándo inician los emparejamientos de Serie Divisional?

MLB: ¿Cuándo inician los emparejamientos de Serie Divisional?

FOTO: MLB

La postemporada de la MLB continuará este fin de semana con las diferentes enfrentamientos de la Series Divisionales de la Liga Americana y Liga Nacional.

El camino a Serie Divisional de la MLB

Los White Sox barrieron a los Astros para enfrentarse a un viejo conocido, los Guardians, rivales de división, mientras que los Yankees barrieron a los Red Sox y jugarán contra los Rays en la Serie Divisional de la Liga Americana. Los Padres barrieron a los Cubs para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Brewers, y los Bravos derrotaron a los Phillies en tres juegos para asegurar un enfrentamiento con los Dodgers.

¿Cuándo inician los emparejamientos de Serie Divisional?

Los Guardianes de Cleveland se medirán ante los Medias Blancas de Chicago, en una serie que inicia este sábado 2 de octubre a las 12:00 P.M. en partido en vivo por RPC.

Dodgers vs Bravos de Atlanta.

Rays de Tampa Bay vs Yankees de New York. La serie inicia el sábado 2 de octubre a las 5:30 P.M. en partido en vivo por RPC.

Cerveceros de Milwaukee vs Padres de San Diego.

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