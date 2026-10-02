MLB: ¿Cuándo inician los emparejamientos de Serie Divisional?

La postemporada de la MLB continuará este fin de semana con las diferentes enfrentamientos de la Series Divisionales de la Liga Americana y Liga Nacional.
¿Cuándo inician los emparejamientos de Serie Divisional?
Los Guardianes de Cleveland se medirán ante los Medias Blancas de Chicago, en una serie que inicia este sábado 2 de octubre a las 12:00 P.M. en partido en vivo por RPC.
Dodgers vs Bravos de Atlanta.
Rays de Tampa Bay vs Yankees de New York. La serie inicia el sábado 2 de octubre a las 5:30 P.M. en partido en vivo por RPC.
Cerveceros de Milwaukee vs Padres de San Diego.