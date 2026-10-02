MLB: ¿Cuándo inician los emparejamientos de Serie Divisional?

La postemporada de la MLB continuará este fin de semana con las diferentes enfrentamientos de la Series Divisionales de la Liga Americana y Liga Nacional.

Los White Sox barrieron a los Astros para enfrentarse a un viejo conocido, los Guardians, rivales de división, mientras que los Yankees barrieron a los Red Sox y jugarán contra los Rays en la Serie Divisional de la Liga Americana. Los Padres barrieron a los Cubs para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Brewers, y los Bravos derrotaron a los Phillies en tres juegos para asegurar un enfrentamiento con los Dodgers.

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¿Cuándo inician los emparejamientos de Serie Divisional?

Los Guardianes de Cleveland se medirán ante los Medias Blancas de Chicago, en una serie que inicia este sábado 2 de octubre a las 12:00 P.M. en partido en vivo por RPC.

Dodgers vs Bravos de Atlanta.

Rays de Tampa Bay vs Yankees de New York. La serie inicia el sábado 2 de octubre a las 5:30 P.M. en partido en vivo por RPC.

Cerveceros de Milwaukee vs Padres de San Diego.