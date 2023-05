Fidel Escobar y Freddy Góndola están en semis del fútbol tico

Partidos

Las series se disputarán a partidos de ida y vuelta, el primer encuentro será este miércoles 10 de mayo (Saprissa vs Herediano a las 9:00 P.M.) y el jueves 11 de mayo (Alajuelense vs Cartaginés a las 9:00 P.M.). Los partidos se vuelta serán el sábado 13 de mayo (Saprissa vs Herediano a las 9:00 P.M.) y el domingo 14 de mayo (Alajuelense vs Cartaginés a las 5:00 P.M.).

Tanto Fidel Escobar como Freddy Góndola estarían en los planes de Thomas Christiansen para disputar el "Final Four" de la Liga de Naciones Concacaf ante Canadá y posiblemente en la Copa Oro 2023.