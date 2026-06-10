FIFA aprobó un nuevo sistema de traspasos del fútbol mundial

La FIFA ha informado de que el Bureau de su Consejo ha aprobado este miércoles un nuevo marco reglamentario para el sistema de traspasos del fútbol mundial, cuyos principales cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

En las negociaciones con la FIFA, han participado los representantes de los jugadores (FIFPRO), los clubes (EFC) y las ligas (WLA), así como la CONMEBOL y la UEFA.

Según señala la FIFA, "este nuevo marco reglamentario se ha conformado teniendo en cuenta las nuevas necesidades del sistema mundial de traspasos y hace especial hincapié en garantizar un equilibrio adecuado entre los derechos de los jugadores y los clubes, y en cumplir plenamente con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del denominado 'caso Diarra'".

El pasado día 8 de junio la FIFA y el jugador francés Lassana Diarra alcanzaron un acuerdo que pone fin a todos los procedimientos legales ante la reclamación del jugador, por el que el organismo no tiene ninguna responsabilidad, ni abona como indemnización ningún pago al exfutbolista, cuya denuncia llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Dicho tribunal concluyó que algunos preceptos del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA vulneraban los principios de libertad de competencia y de libre circulación de trabajadores, por lo que Diarra reclamó después ante un tribunal belga una indemnización de 67 millones de euros por los daños deportivos, físicos y psicológicos sufridos por una sanción de la FIFA en su intento de fichar por el Charleroi.

¿Qué más dice la FIFA?

Con el nuevo marco reglamentario, "las nuevas reglas constituyen un marco objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcional para el sistema mundial de traspasos y todos los que lo integran", incide la FIFA.

Así, en lo sucesivo, "el marco que rige las relaciones laborales entre jugadores y clubes en el ámbito internacional vendrá determinado en todos los casos por el consenso entre todos los interlocutores sociales, y la FIFA desempeñará la función de guardiana del sistema mundial".

"En otras palabras, el reglamento de la FIFA se ha convertido en un marco colectivo basado en el diálogo social entre los representantes reconocidos de los empleados y los empleadores, con el claro objetivo de convertirse en un convenio laboral colectivo de ámbito internacional, el primero de este tipo en el mundo del deporte", agrega.

FUENTE: EFE