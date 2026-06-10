Mundial 2026: Irán llega a Tijuana con fuertes medidas de seguridad y a puerta cerrada

La selección de Irán ha recibido muestras de apoyo por parte de aficionados mexicanos durante su estancia en Tijuana, ciudad que fue elegida como su base de concentración y entrenamiento con motivo del Mundial, como consecuencia de las trabas logísticas por parte de Estados Unidos y donde realiza sus actividades bajo fuertes medidas de seguridad.

Las muestras de apoyo se han producido pese a las restricciones impuestas a las selecciones participantes como parte de los protocolos de seguridad y organización del torneo, y los futbolistas tienen limitados sus desplazamientos y únicamente abandonan el hotel para trasladarse a sus entrenamientos a puerta cerrada.

Desde la llegada del equipo el domingo a la ciudad fronteriza, decenas de personas se han congregado en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la delegación para intentar obtener autógrafos, fotografías y observar de cerca a los jugadores.

Aun con estas medidas, algunos integrantes del equipo han aprovechado breves momentos para acercarse a los aficionados que los esperan en el exterior del inmueble. Durante esos encuentros han firmado álbumes oficiales del Mundial, camisetas de distintas selecciones y otros artículos relacionados con el torneo antes de regresar a las actividades programadas.

Irán con fuertes medidas de seguridad

Durante los días recientes ha sido común observar a integrantes de la delegación recorrer áreas internas del complejo hotelero, aunque el contacto con el público permanece limitado.

La selección de Irán se ha visto forzada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington, que sólo ha dado visas a una parte de la delegación del equipo iraní, a días de jugar su primer partido previsto para el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles (EE.UU.).

Este miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que está "feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo" en medio de las tensiones por el conflicto bélico con Estados Unidos, y se mostró esperanzado de que cuando juegue la selección de la república islámica haya "un ambiente positivo" porque es "el espíritu del fútbol".