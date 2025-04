Final Copa del Rey: Pablo González Fuertes reacciona a imágenes de Real Madrid TV

Más reacciones de Pablo González Fuertes

"La sensación que tenemos ahora es que hay más unión que nunca y no hace muchas semanas tuvimos una reunión... y estamos más unidos que nunca. Hay que preservar nuestro estamento, pero no cabe duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. No vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo, en pocas fechas tendréis algo más. No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando. No te quepa ninguna duda de que vamos a tener que empezar a tomar medidas mucho más serias de las que se están tomando. No vamos a seguir permitiendo lo que está pasando. En poco tiempo, tendréis noticias. Vamos a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando".