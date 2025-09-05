Francia vence a Ucrania con goles de Olise y Kylian Mbappé

Francia, que derrotó 0-2 a Ucrania este viernes en Breslavia (Polonia), solventó su primer partido del Grupo D clasificatorio para el Mundial-2026, pero perdió a su delantero Ousmane Dembélé, que abandonó lesionado el terreno de juego.

Los Bleus de Didier Deschamps, ampliamente dominadores, inclinaron la balanza de su lado merced a los goles de Michael Olise (10) y de su capitán Kylian Mbappé (82).

Pero el delantero del París SG, Dembélé, tuvo que retirarse lesionado después de haber reemplazado al descanso a su compañero Désiré Doué, también con problemas físicos.

El sistema 4-2-3-1 de Deschamps supuso un quebradero de cabeza para la defensa ucraniana. Y la retaguardia, punto débil del ofensivo esquema galo, se mostró mucho más sólida que en la derrota (5-4) ante España el pasado mes de junio en semifinales de la Liga de las Naciones. A ello contribuyó sobremanera el regreso del central del Bayern de Múnich Dayot Upamecano.

Su compañero en el conjunto alemán Michael Olise abrió la lata al marcar a pase de Bradley Barcola.

Olise hubiera podido doblar la renta pocos minutos después de no haber mediado una buena atajada del arquero Anatoliy Trubin (18).

Kylian Mbappé anota para victoria de Francia

El favorito al Balón de Oro, Dembélé, entró tras la pausa en sustitución de Doué, que recibió un golpe en el gemelo derecho. Pero 'Dembouz' tuvo a su vez que ceder su sitio a Hugo Ekitike (80), en su primera internacionalidad.

El parisino se retiró con molestias en la parte de atrás del muslo derecho. La interminable temporada pasada del PSG, hasta la final del Mundial de Clubes el 13 de julio, está teniendo consecuencias.

Por el otro costado, Mbappé sentenció con su 51º gol en 91 partidos con Francia.

La vigente subcampeona del mundo se enfrentará a Islandia, el otro líder del grupo tras ganar 5-0 a Azerbaiyán, el próximo martes en el Parque de los Príncipes.