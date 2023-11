Freddy Góndola: Alajuelense pide sanción de 8 partidos y multa a Mariano Torres

Cuando hice el gol Mariano Torres me dijo un insulto racista. Mi color de piel no debe ser motivo de insulto menos que me diga negro mono cagón. Sabemos que la afición no la controlamos pero me insultó el capitan del otro equipo", dijo Freddy Góndola luego de coronarse en la final del Torneo de Copa donde fue protagonista con un gol.