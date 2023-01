Gerard Piqué y Javier Tebas se enfrentan por la Kings League 

"Esto es como si comparas que si Pasalabra puede ser competidor de LaLiga. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de enigma en LaLiga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan. Twitch es una red social abierta, gratis, en el fútbol hay que pagar todos los meses y eso hace que sea muy diferente", dijo Tebas cuando fue preguntado acerca de si se siente amenazado por la competición que organiza Kosmos