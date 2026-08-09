Mario Méndez: Canchas naturales y exportación de DTs para ser los "mejores del área"

Mario Méndez, DT del Plaza Amador habló sobre algunas necesidades que hay en el fútbol panameño, destacando las canchas naturales y la presencia de más entrenadores panameños en el exterior.
Sobre la formación de jugadores y entrenadores panameños dijo: "Falta mucho en la formación, nosotros venimos trabajando duro, es verdad, hay buenos formadores, pero nosotros no podemos recibir chicos en una selección Sub-20, una selección Sub-23 con problemas técnicos, tácticos; ese jugador en Sudamérica, ese jugador en Europa, en Norteamérica ya vienen listos solo a la orden del técnico para lo que sea. Hay que hacer un esfuerzo de mandar técnicos hacia afuera".