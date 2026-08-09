LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  9 de agosto de 2026 - 10:02

Mario Méndez: Canchas naturales y exportación de DTs para ser los "mejores del área"

Mario Méndez, DT del Plaza Amador habló sobre algunas necesidades que hay en el fútbol panameño.

Mario Méndez:

Mario Méndez:

Mario Méndez, DT del Plaza Amador habló sobre algunas necesidades que hay en el fútbol panameño, destacando las canchas naturales y la presencia de más entrenadores panameños en el exterior.

"Lo que nos falta a nosotros es hacer canchas naturales, porque el tipo de rebote, la velocidad del balón es diferente cuando rueda en natural a cuando rueda en artificial y cuando nosotros vamos a jugar afuera jugamos en cancha naturales, muy poco en sintética. Cada vez que jugamos ante equipos de México, Canadá y Estados Unidos todo lo entrenan desde pela'os en cancha naturales", expresó Méndez.

Sobre la formación de jugadores y entrenadores panameños dijo: "Falta mucho en la formación, nosotros venimos trabajando duro, es verdad, hay buenos formadores, pero nosotros no podemos recibir chicos en una selección Sub-20, una selección Sub-23 con problemas técnicos, tácticos; ese jugador en Sudamérica, ese jugador en Europa, en Norteamérica ya vienen listos solo a la orden del técnico para lo que sea. Hay que hacer un esfuerzo de mandar técnicos hacia afuera".

Declaraciones de Mario Méndez

En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Veraguas United le gana de visita a Unión Coclé

José Murillo destacó el crecimiento del fútbol en Panamá y Centroamérica

LPF: CD Plaza Amador se lleva el Clásico ante Tauro con agónico gol

Recomendadas

Últimas noticias