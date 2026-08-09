Mario Méndez: Canchas naturales y exportación de DTs para ser los "mejores del área"

Mario Méndez:

Mario Méndez, DT del Plaza Amador habló sobre algunas necesidades que hay en el fútbol panameño, destacando las canchas naturales y la presencia de más entrenadores panameños en el exterior.

"Lo que nos falta a nosotros es hacer canchas naturales, porque el tipo de rebote, la velocidad del balón es diferente cuando rueda en natural a cuando rueda en artificial y cuando nosotros vamos a jugar afuera jugamos en cancha naturales, muy poco en sintética. Cada vez que jugamos ante equipos de México, Canadá y Estados Unidos todo lo entrenan desde pela'os en cancha naturales", expresó Méndez.

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