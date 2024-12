Harold Cummings no descarta volver a la Selección de Panamá tras ser campeón en Guatemala

Declaraciones de Harold Cummings

"La gente puede hablar, puede opinar, yo tengo que trabajar, enfocarme en mí, en mí trabajo, yo vengo haciendo las cosas bien, ahora es decisión del técnico si me quiere convocar o no. En ese momento tenía que ser honesto, físicamente no estaba bien y no podía ir primero exponer al técnico y luego exponerme a mí pero eso ya es pasado pisado, creo que la selección anda en un muy buen momento, yo tengo también que subir mi nivel porque los compañeros están haciendo un buen trabajo y si hay una oportunidad que el técnico quiera llamarme pues con mucho gusto iré, siempre y cuando esté bien físicamente", expresó el colonense a los micrófonos de ESPN.