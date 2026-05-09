Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Panamá

La Selección de Panamá bajo el mando del entrenador hispano danés Thomas Christiansen, quien nació en Dinamarca, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo L junto a Croacia, Ghana e Inglaterra.

El debut de los panameños está programado para el 17 de junio ante Ghana en el BMO Field (6:00 pm).

Jugadores destacados de la Selección de Panamá - Mundial 2026

Michael Amir Murillo: El lateral de 30 años que juega en el Besiktas de la Superliga de Turquía, estará en su segunda Copa del Mundo, tras decir presente en Rusia 2018.

Con pasado en el Olympique de Marsella, Amir debutó con el onceno nacional en el 2016 y desde entonces ya ha jugado 91 partidos con 9 goles marcados.

Adalberto Carrasquilla: El mediocampista de 27 años que milita en los Pumas de la UNAM de la Primera División de México, será el encargado de liderar la mitad de la cancha.

"Coco" fue reconocido como el Futbolista del Año en Concacaf, tras la disputa de la temporada 2023/24 y también ganó el Balón de Oro al mejor jugador de la Copa Oro 2023.

Con la selección nacional ha marcado 3 goles en 72 partidos, siendo fundamental en el proceso de Christiansen.

José Córdoba: El defensor de 24 años que juega en el Norwich City Football Club de la English Football League Championship, llegará a la cita mundialista como uno de los jóvenes a seguir y de los zagueros en mejor forma y mayor ritmo competitivo de Panamá.

A pesar de su juventud, ya tiene 30 compromisos disputados con "La Roja" y un gol marcado.