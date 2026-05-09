Mundial 2026: FIFA revela artistas principales para la ceremonia inaugural en México

El jueves 11 de junio, el mundo tendrá los ojos puestos en México, que inaugurará la Copa Mundial 2026 de la FIFA con una celebración llena de sonido, color y un profundo significado. En el Estadio Ciudad de México sonará la primera nota de un torneo que se vivirá entre Canadá, México y Estados Unidos, al unísono de una pasión compartida por el futbol que conecta a millones de personas en todo el mundo.
México será la primera nación del torneo en inaugurar una trilogía de ceremonias de apertura que continuará en Canadá y Estados Unidos. Producidas en colaboración con Balich Wonder Studio, cada ceremonia está conectada por un hilo creativo común que reimagina el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a través del prisma de la cultura de cada país sede. En México, este concepto cobra vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría.
"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "
Los aficionados en el estadio tendrán un rol esencial en el espectáculo y deberán llegar temprano, ya que cada ceremonia de apertura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido, comenzando en la Ciudad de México el jueves 11 de junio a las 11:30 hora local. Las puertas se abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial, ofreciendo un conjunto completo de experiencias, que incluyen activaciones exclusivas y recompensas previo al partido.
¿Cuándo se juega el partido inaugural del Mundial 2026?
México se enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un estadio que pasará a la historia como el primero en albergar tres Copas Mundiales.
FUENTE: FIFA