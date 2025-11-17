Hernán Bolillo Gómez: "Somos profesionales y mañana haremos un buen partido"

La selección de El Salvador enfrentará a Panamá este martes y el entrenador Hernán Bolillo Gómez habló sobre lo que he le parecido estas eliminatorias y lo que vendrá para este encuentro importante.

"El partido de Surinam por el resultado quedamos adoloridos, porque hicimos un trabajo en 70 minutos y quedamos golpeados todos, jugadores, cuerpo técnico, estábamos contra un rival que tiene la capacidad de hacer un buen partido, tenemos bajas importantes, 11 bajas tenemos, hay suspendidos, hay lesionados, nos ha tocado toda la eliminatorias cambiar la alineación en todos los partidos, no porque queramos, si no porque nos toca".

Bolillo Gómez dice que será profesional el martes

"Somos profesionales y mañana haremos un buen partido, para cerrar y darle un poco a El Salvador con todo lo que ha pasado".

Para Hernán Darío Gómez una goleada de Panamá no es fácil y dice que la afición panameño lo sabe.

"Se habla de goleada pero el fútbol centroamericano es muy parejo, ese 4-0 en Surinam no es como sea, el técnico, el Panamá sus jugadores, todos sabemos que es un partido difícil, los panameños saben que no es fácil golear, yo quiero mucho a esta gente aquí en Panamá, viví mucho tiempo y ellos saben que no es fácil una goleada".

"Hablar de lo que hemos mejorado no quita un 4-0 en contra, no hay que hablar de lo que hemos mejorada con tantas pérdidas".

Panamá necesita de una victoria por goleada ante El Salvador para meterse en el Mundial 2026 y un empate o derrota de Surinam.

"No es hacerle la vida imposible a Panamá, es hacer que el equipo se levante y de un buen partido, es importante que estemos en nuestro paseo y ellos en el suyo".

"Las selecciones no tienen nunca partido amistoso, nunca tienen partido fácil".

"Partido duro, uno cree en sus jugadores y su equipo, uno ha salido de los entrenamientos felices, esperemos que saquemos el resultado que no hemos logrado y que sea una noche que no hemos tenido".