Hernán Bolillo Gómez: "Somos profesionales y mañana haremos un buen partido"

La selección de El Salvador enfrentará a Panamá este martes y el entrenador Hernán Bolillo Gómez habló sobre lo que he le parecido estas eliminatorias y lo que vendrá para este encuentro importante.
Bolillo Gómez dice que será profesional el martes
"Somos profesionales y mañana haremos un buen partido, para cerrar y darle un poco a El Salvador con todo lo que ha pasado".
Para Hernán Darío Gómez una goleada de Panamá no es fácil y dice que la afición panameño lo sabe.
"Se habla de goleada pero el fútbol centroamericano es muy parejo, ese 4-0 en Surinam no es como sea, el técnico, el Panamá sus jugadores, todos sabemos que es un partido difícil, los panameños saben que no es fácil golear, yo quiero mucho a esta gente aquí en Panamá, viví mucho tiempo y ellos saben que no es fácil una goleada".
"Hablar de lo que hemos mejorado no quita un 4-0 en contra, no hay que hablar de lo que hemos mejorada con tantas pérdidas".
Panamá necesita de una victoria por goleada ante El Salvador para meterse en el Mundial 2026 y un empate o derrota de Surinam.
"No es hacerle la vida imposible a Panamá, es hacer que el equipo se levante y de un buen partido, es importante que estemos en nuestro paseo y ellos en el suyo".
"Las selecciones no tienen nunca partido amistoso, nunca tienen partido fácil".
"Partido duro, uno cree en sus jugadores y su equipo, uno ha salido de los entrenamientos felices, esperemos que saquemos el resultado que no hemos logrado y que sea una noche que no hemos tenido".