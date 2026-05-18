Lionel Messi volvió a brillar en triunfo del Inter Miami en el NU Stadium FOTO: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Lionel Messi anotó un gol y dio una asistencia el domingo en la victoria por 2-0 del Inter Miami contra los Portland Timbers para entregar a su equipo la primera victoria en su nueva casa, el NU Stadium , en el quinto intento.

LLEGÓ EL 910 Así fue el JUGADÓN que armó Inter Miami, finalizado por Lionel Messi para acrecentar su cifra goleadora histórica. @MLS en Apple pic.twitter.com/EQykrDirtV

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En el penúltimo partido antes de sumarse a la concentración de Argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Messi alcanzó las 105 contribuciones de gol en su carrera en la MLS.

Fue una victoria muy esperada para el Inter Miami, que había sumado tres empates y una derrota en sus primeros cuatro encuentros en el NU Stadium: 2-2 ante Austin, 2-2 frente a New York Red Bulls, 1-1 contra New England Revolution y una derrota por 4-3 en el derbi ante Orlando City.

Si el resultado no fue más abultado fue mérito del meta canadiense James Pantemis, que realizó al menos cuatro paradas de mérito, entre ellas una gran intervención en el añadido ante una falta directa lanzada por Messi.

Messi rozó el primer gol tras apenas 180 segundos, cuando remató un centro con el exterior de la derecha del uruguayo Luis Suárez, pero Pantemis le negó la diana.

Hubo que esperar hasta la media hora cuando, después de otras dos grandes paradas ante Suárez e Ian Fray, el Inter Miami rompió la igualdad.

Lionel Messi en modo crack

Lo hizo Messi tras una gran asistencia de tacón dentro del área del venezolano Telasco Segovia para el 1-0.

Fue un golpe psicológico para los Timbers, que 10 minutos después recibieron el 2-0, obra del argentino con nacionalidad mexicana Germán Berterame tras un espectacular eslalom de Leo Messi, que le dio la asistencia.

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El Inter Miami tendrá ahora una semana de descanso antes de enfrentarse el domingo al Philadelphia Union, hundido en el Este.

Será el último partido del equipo rosado antes del parón de la MLS por el Mundial FIFA.

FUENTE: EFE