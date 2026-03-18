Inter Miami cae eliminado en los octavos de final de Concachampions contra el Nashville

El Inter Miami cayó eliminado en octavos de final de la Concachampions tras empatar 1-1 con el Nashville en el partido de vuelta disputado en Miami, un resultado que, por la regla del gol visitante, les sacó del torneo tras el empate sin goles de la ida.
Inter Miami fuera por gol de visitante
Se trata de la eliminación más temprana del Inter Miami en el trofeo continental en su tercera participación consecutiva. El faraónico proyecto liderado por Messi suma un nuevo fracaso, tras las eliminaciones en cuartos de final en 2024 y en semifinales el año pasado.