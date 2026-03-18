Inter Miami cae eliminado en los octavos de final de Concachampions contra el Nashville

El Inter Miami cayó eliminado en octavos de final de la Concachampions tras empatar 1-1 con el Nashville en el partido de vuelta disputado en Miami, un resultado que, por la regla del gol visitante, les sacó del torneo tras el empate sin goles de la ida.

Un tanto del argentino Cristian Espinoza a un cuarto de hora para el final cambió radicalmente el guion de un partido que el Inter Miami pareció tener controlado durante los primeros sesenta minutos, e inutilizó el gol inicial de Lionel Messi, que supuso el número 900 en su carrera profesional.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse