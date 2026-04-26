Inter de Milán y Torino repartieron puntos en la Serie A

El Torino y el Inter de Milán empataron este domingo (2-2) en un partido en el que el Giovanni 'Cholito' Simeone firmó una destacada actuación y marcó un gol para recortar distancias ante un conjunto 'nerazzurro' que, con este punto, podría proclamarse campeón del 'Scudetto' la próxima semana.

El conjunto milanés, a un paso de cantar el alirón liguero, se topó con un Simeone y un 'Toro' que no se dio por vencido y ofreció un gran espectáculo ante su afición.

El Inter fue superior durante gran parte del encuentro, aunque el Torino creció en la segunda mitad y consiguió igualar el marcador con garra.

El conjunto 'nerazzurro', en la primera mitad, volvió a mostrar su jerarquía, con un juego ofensivo fluido y un uso constante de las bandas que refleja la mano de Cristian Chivu al frente del equipo esta temporada, que ya roza el 'Scudetto'.

El equipo milanés abrió el marcador en el minuto 23 gracias a un habitual como Marcus Thuram, líder ofensivo tras la baja de Lautaro Martínez, quien conectó un cabezazo tras un centro medido de Federico Dimarco.

El propio Dimarco volvió a ser decisivo en el minuto 61, cuando su envío acabó siendo aprovechado por Yann Aurel Bisseck para firmar el segundo tanto y ampliar la ventaja. A balón parado, una de sus principales armas esta temporada, el Inter se puso con gran ventaja en el marcador.

Sin embargo, el Torino no se rindió y encontró recompensa en una segunda parte de ida y vuelta. El equipo granata recortó distancias en el minuto 70 por medio de Simeone. Y en el 79, Vlasi transformó un penalti para firmar el empate.

Ya en el descuento, Simeone fue sustituido entre aplausos, tras firmar una actuación determinante como referencia ofensiva y líder del Torino.

El Inter de Milán acaricia el título de la Serie A

El Inter de Milán afronta la próxima jornada muy cerca del título. Con este punto, podría proclamarse campeón si suma los tres puntos en la siguiente fecha ante el Parma. Los de Chivu siguen líderes con doce puntos de ventaja sobre el Nápoles a falta de cuatro jornadas.

El Torino consiguió un empate frente al líder, un resultado que le permite alejarse de los puestos de peligro y prácticamente asegurar la salvación matemática. El equipo resistió las embestidas del rival en los últimos momentos y mantuvo el marcador igualado hasta el final.

FUENTE: EFE