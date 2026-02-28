Ismael Díaz brindó asistencia con el Club León en la Liga MX

En un emocionante choque disputado en el Estadio León, el panameño Ismael Díaz brindó asistencia en la victoria del Club León 2-1 ante Necaxa en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga MX.
Esta victoria deja a "La Fiera" en la décima posición de la tabla con 10 unidades.
Números de Ismael Díaz vs Club Necaxa
El seleccionado nacional de 28 años jugó 91' minutos, tuvo 2 tiros totales (1 a puerta), 44 toques de balón, 29/33 en pases precisos (88%), 0/1 en regates, 6 recuperaciones, 2/0 en duelos aéreos y 1/6 en duelos terrestres.
El próximo duelo del León será el viernes 6 de marzo ante el Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas (8:00 pm).