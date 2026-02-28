LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  28 de febrero de 2026 - 22:09

Ismael Díaz brindó asistencia con el Club León en la Liga MX

El príncipe Ismael Díaz volvió a brillar en el duelo entre Club León y Necaxa en la jornada 8 de la Liga MX.

FOTO: CLUB LEÓN

En un emocionante choque disputado en el Estadio León, el panameño Ismael Díaz brindó asistencia en la victoria del Club León 2-1 ante Necaxa en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga MX.

La visita se adelantó en el partido con un gol de Agustín Oliveros al minuto 45+3', pero los locales reaccionaron con la anotación de Juan Pablo Domínguez Chonteco al 65', quien definió de gran manera utilizando el recurso de la media chilena y otro tanto de penal de Díber Cambindo (86').

Esta victoria deja a "La Fiera" en la décima posición de la tabla con 10 unidades.

Números de Ismael Díaz vs Club Necaxa

El seleccionado nacional de 28 años jugó 91' minutos, tuvo 2 tiros totales (1 a puerta), 44 toques de balón, 29/33 en pases precisos (88%), 0/1 en regates, 6 recuperaciones, 2/0 en duelos aéreos y 1/6 en duelos terrestres.

El próximo duelo del León será el viernes 6 de marzo ante el Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas (8:00 pm).

