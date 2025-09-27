Ismael Díaz se queda sin DT tras renuncia de Eduardo Berizzo

El argentino Eduardo Berizzo renunció el sábado a la dirección técnica del Club León del fútbol mexicano donde juega el panameño Ismael Diaz , a consecuencia de la crisis de resultados en el torneo Apertura 2025.

"En un acto de nobleza pocas veces vista en el fútbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del club León concluye, presentando su renuncia", informó el equipo esmeralda en un comunicado.

El club leonés detalló que la renuncia de Berizzo fue "aceptada de común acuerdo" y que "la decisión fue muy dolorosa para nosotros".

Berizzo, de 55 años de edad, presentó su renuncia al día siguiente de que el León perdiera 2-0 en su visita a los Bravos de Juárez por la undécima fecha del torneo Apertura 2025.

Con su tercera derrota en el torneo, La Fiera llegó a cuatro partidos consecutivos sin ganar.

La crisis del León con Berizzo estalló en la novena jornada cuando fue goleado 5-0 en su visita al Tijuana. Y luego en la décima fecha, como local, cedió el empate 2-2 ante Mazatlán después de tener una ventaja de dos goles.

El miércoles tras la igualada con los Cañoneros del Mazatlán, la afición leonesa ya exigía en el estadio Nou Camp la salida del entrenador argentino con el grito "¡Fuera Berizzo! ¡Fuera Berizzo!".

El entrenador cordobés, que antes de llegar a México dirigió a los clubes españoles Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de Bilbao, estaba en su tercer torneo con el León.

Números de Eduardo Berizzo

En total, Berizzo dirigió a La Fiera en 40 partidos de la liga mexicana, y su balance fue de 14 victorias, 11 empates y 15 derrotas.

En el comunicado de despedida, el León definió al ex seleccionador de Paraguay y Chile como "un hombre íntegro y lleno de valores deportivos".

Además, el club esmeralda expresó su agredecimiento a los colaboradores del Toto Berizzo, integrado por Sebastián Rambert, Ernesto Marcucci, Roberto Bonano y Fernando Morelli. El equipo leonés los definió como "un cuerpo técnico muy cercano y humano".

