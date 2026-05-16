LPF: Alianza FC deja en el camino a Veraguas United y se clasifican a la Final

Alianza FC le ganó la partida a Veraguas United clasificando a la Final, luego de un emocionante duelo que terminó por 2-2 y tuvo que llegar hasta la tanda de penales en la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Ante un gran marco de público y un muy colorido escenario, ambos equipos saltaron a la cancha con mucha intensidad, en un ida y vuelta constante desde los primeros minutos del partido.

En el primer tiempo, la más clara la tuvo Alianza, con John Jairo Alvarado sobre el minuto 33' ante el pase de Gabriel Chiari que lo dejó de cara al arco, pero su tiro se fue muy desviado por encima del arco.

Segundo tiempo de goles en la vuelta de las semifinales de la LPF

Los goles llegaron en el segundo tiempo, sobre el minuto 69', con el Alianza abriendo el marcador, después de una buena jugada individual de Heuyin Guardia, que asistió a John Jairo Alvarado.

La respuesta llegó de inmediato, con Estevis López asistiendo desde el tiro de esquina a Gabriel Torres al 72', que con gran golpe de cabeza puso el 1-1 para la emoción de los veragüense en el "Toco" Castillo.

Después de 90' minutos en la vuelta de las semifinales, el partido terminó empatado y los tiempos extras llegaron al escenario en la provincia de Veraguas.

Los tiempos extras no defraudaron y cayeron dos goles, al 94' con Anthony Stewart y Gabriel Torres respondió poniendo el 2-2 sobre el 97', en un emocionante primer tiempo extra.

Tanda de penales sin anotación de Veraguas

El finalista se definió en la tanda de penales, una en la que el equipo de Veraguas United no pudo anotar, mientras que el equipo "Perico" nuevamente salió con sus manos levantadas de una tanda de penales y ahora se medirán ante CD Plaza Amador por el título del Clausura 2026 de la LPF.