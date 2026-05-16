Álvaro Arbeloa estaría contento con la llegada de José Mourinho al Real Madrid

Álvaro Arbeloa , entrenador del Real Madrid , aseguró que si el portugués José Mourinho es su sustituto en el banquillo la temporada que viene estará “muy contento”, ya que le considera “el número uno”.

“He sido muy claro respecto a lo que pienso de Mourinho. Como su jugador y como madridista, Mourinho es el número uno. Es y será siempre ‘uno di noi’ (uno de los nuestros). Si está de vuelta aquí la temporada que viene, estaré muy contento de tenerle de vuelta en casa”, señaló en rueda de prensa.

Declaraciones de Arbeloa sobre Mourinho, con el que mantiene una gran relación de sus tres años juntos en el Real Madrid, como jugador y entrenador, respectivamente, de 2010 a 2013, y con el nombre del luso postulándose como el favorito a entrenar al Real Madrid la próxima temporada, lo que acabaría con la etapa de Arbeloa en el banquillo.

Mourinho sería, en ese caso, el cuarto entrenador del Real Madrid en un año, tras la salida de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y la que supondría de Arbeloa. Tiempo en el que los conflictos internos en el vestuario, y la ausencia de títulos, han marcado la actualidad madridista.

“No entiendo muy bien lo del vestuario ingobernable. O no lo comparto. No es como definiría al vestuario del Real Madrid. El día que el club tome una decisión respecto al entrenador de la temporada que viene, lo hará cuando consideren oportuno”, señaló.

Un Arbeloa cuya etapa en el banquillo del primer equipo apunta a ser corta, tras asumir el cargo en enero.

Álvaro Arbeloa con la conciencia tranquila

“Yo vine aquí hace cuatro meses. Hace poco. Y era un entrenador de Primera RFEF y cuando me vaya, el día que me vaya, lo haré como entrenador de Primera División, de Champions, del Real Madrid… Estos cuatro meses han sido una grandísima experiencia y un aprendizaje enorme. El día que esto acabe me marcharé con la conciencia tranquila”, señaló.

“He sentido siempre el cariño de la afición. De mis 43 años, 20 los he pasado dentro de este club. Son muchos años en la que considero mi casa, mi club, y como me recuerde la afición espero que sea con mucho cariño”, completó en palabras que, pese a no ser oficial, parecen ya una despedida del técnico.

FUENTE: EFE