Fútbol Internacional -  16 de mayo de 2026 - 19:10

Cecilio Waterman anota en triunfo de la U de Concepción

El panameño Cecilio Waterman anotó en el triunfo del CD Universidad de Concepción en el fútbol de Chile.

Cecilio Waterman anota en triunfo de la U de Concepción

Cecilio Waterman anota en triunfo de la U de Concepción

FOTO: U de Concepción

El delantero panameño Cecilio Waterman fue figura con su anotación en el triunfo 1-0 del CD Universidad de Concepción ante O’Higgins en jornada de la primera división del fútbol chileno.

Waterman, experimentado de 35 años de edad apareció en el área sobre el minuto 26' del partido, recibiendo un pase y disparando con su pierna derecha con mucha potencia, el que fue el único gol del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsCL/status/2055772396032823791&partner=&hide_thread=false

La U de Concepción no cedió a los ataques de su rival, uno que piensa ahora en la Copa Sudamericana, en donde enfrentarán próximamente al Boston River de Uruguay.

Ahora, Con 17 puntos, los del Campanil pasaron a ubicarse en el décimo lugar, mientras que O’Higgins, con la derrota, se estanca en el quinto puesto con 19 unidades.

Destacado Cecilio Waterman

El también delantero de la selección de Panamá rompe mala racha como rompe redes, en un duelo en donde vio acción durante 81' minutos y luego fue sustituido por Moisés González.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cristiano Ronaldo pierde la final de la AFC Champions League Two

El Racing de Santander regresó a LaLiga

Sevilla vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir jornada 37 de LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias