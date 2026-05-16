Cecilio Waterman anota en triunfo de la U de Concepción

El delantero panameño Cecilio Waterman fue figura con su anotación en el triunfo 1-0 del CD Universidad de Concepción ante O’Higgins en jornada de la primera división del fútbol chileno.

Waterman, experimentado de 35 años de edad apareció en el área sobre el minuto 26' del partido, recibiendo un pase y disparando con su pierna derecha con mucha potencia, el que fue el único gol del partido.

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Cecilio Waterman recibió en plena área de O'Higgins y definió con fuerza para poner el 1-0 de Universidad de Concepción, en este #MatchdaySábado de la Fecha 12 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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La U de Concepción no cedió a los ataques de su rival, uno que piensa ahora en la Copa Sudamericana, en donde enfrentarán próximamente al Boston River de Uruguay.

Ahora, Con 17 puntos, los del Campanil pasaron a ubicarse en el décimo lugar, mientras que O’Higgins, con la derrota, se estanca en el quinto puesto con 19 unidades.

Destacado Cecilio Waterman

El también delantero de la selección de Panamá rompe mala racha como rompe redes, en un duelo en donde vio acción durante 81' minutos y luego fue sustituido por Moisés González.