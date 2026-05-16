Alberto Quintero y su opinión sobre una posible convocatoria al Mundial 2026 FOTO: SAMID BOTELLO

Alberto Quintero , futbolista del CD Plaza Amador , habló sobre una posible convocatoria al Mundial 2026 con la Selección de Panamá , después de clasificar a la final del Torneo Clausura 2026 de la LPF TIGO.

"Yo tengo mucha fe. Soy un jugador que trabaja el día a día y que hago mi mayor esfuerzo por estar. Tenía un año y 7 meses que no me llamaban a la selección y cuando me volvieron a citar lo hicieron en un momento histórico, pero soy consciente que somos un gran grupo peleando por un puesto en los 26", dijo "Negrito".

"Tengo mucha fe y perseverancia de que pueda estar en la lista. No me veo fuera porque soy un jugador que compite y Dios tendrá la última palabra", añadió.

Alberto Quintero y el sueño de jugar su primer Mundial

El extremo de 38 años sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho, que lo hizo perderse la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Debido a su ausencia en la cita mundialista, "Negrito" tiene esperanza de estar entre los 26 convocados de Thomas Christiansen para llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.