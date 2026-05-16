MUNDIAL 2026 Marea Roja -  16 de mayo de 2026 - 11:04

Alberto Quintero y su opinión sobre una posible convocatoria al Mundial 2026

El futbolista Alberto Quintero confía en un llamado para estar en la Copa Mundial 2026, tras clasificar a otra final con CD Plaza Amador.

Alberto Quintero y su opinión sobre una posible convocatoria al Mundial 2026
Alberto Quintero y su opinión sobre una posible convocatoria al Mundial 2026FOTO: SAMID BOTELLO

"Yo tengo mucha fe. Soy un jugador que trabaja el día a día y que hago mi mayor esfuerzo por estar. Tenía un año y 7 meses que no me llamaban a la selección y cuando me volvieron a citar lo hicieron en un momento histórico, pero soy consciente que somos un gran grupo peleando por un puesto en los 26", dijo "Negrito".

"Tengo mucha fe y perseverancia de que pueda estar en la lista. No me veo fuera porque soy un jugador que compite y Dios tendrá la última palabra", añadió.

Alberto Quintero y el sueño de jugar su primer Mundial

El extremo de 38 años sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho, que lo hizo perderse la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Debido a su ausencia en la cita mundialista, "Negrito" tiene esperanza de estar entre los 26 convocados de Thomas Christiansen para llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: FEPAFUT revela fecha y hora para conocer la lista para el Mundial 2026

Felipe Baloy revela convocados de Panamá Sub-17 para Torneo Canteras de América 2026

Torneo Canteras de América 2026: Conoce el calendario de Panamá Sub-17

Recomendadas

Últimas noticias