Alberto Quintero y su opinión sobre una posible convocatoria al Mundial 2026

Alberto Quintero, futbolista del CD Plaza Amador, habló sobre una posible convocatoria al Mundial 2026 con la Selección de Panamá, después de clasificar a la final del Torneo Clausura 2026 de la LPF TIGO.
"Tengo mucha fe y perseverancia de que pueda estar en la lista. No me veo fuera porque soy un jugador que compite y Dios tendrá la última palabra", añadió.
Alberto Quintero y el sueño de jugar su primer Mundial
El extremo de 38 años sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho, que lo hizo perderse la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.
Debido a su ausencia en la cita mundialista, "Negrito" tiene esperanza de estar entre los 26 convocados de Thomas Christiansen para llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.