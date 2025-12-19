Joan Laporta: "El Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del terreno de juego"

El pulso dialéctico entre el Barcelona y el Real Madrid ha aumentado varios tonos esta semana con las declaraciones del presidente del club blanco, Florentino Pérez, sobre el 'caso Negreira' y la reacción de su homólogo en la entidad azulgrana, Joan Laporta , que este jueves, en la cena de navidad con los empleados del Barça, redobló su respuesta al afirmar que "no conseguirán" destruirles.

"Son estos que confunden el poder con el despotismo, que no ilustrado, son estos que practican el cinismo y una prepotencia desproporcionada, son estos que tienen un bodrio de televisión, que sólo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente. A estos lo que les digo es que el Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del terreno de juego, y mientras ellos destruyen e intentan borrar la historia o desvirtuarla, no lo conseguirán", aseveró en su discurso el presidente de la entidad azulgrana.

Las palabras del pasado lunes de Pérez, en las que calificó el 'caso Negreira' como "el más grave del fútbol a día de hoy", han calado en el seno de la junta directiva azulgrana, que, por voz de su presidente, ha contestado en tres ocasiones a las opiniones del máximo dirigente del eterno rival.

El martes, antes de medirse al Guadalajara en la Copa del Rey, Laporta afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que en la entidad blanca ya no sufren "de barcelonitis, sino de barcelonitis aguda" y que es algo que "lo tienen instalado en el corazón del madridismo".

Un día después, durante el acto de celebración del 70º aniversario de la Peña Barcelona 1900 de Terrassa, el abogado barcelonés opinó que el Real Madrid está utilizando el 'caso Negreira' "para desviar la atención de sus carencias" y consideró que el asunto "ya se estaba saliendo de madre".

Y, el jueves, al filo de la medianoche, Laporta alzó todavía más la voz, en el fondo y en las formas, en un discurso dirigido a los empleados del FC Barcelona.

En su intervención, el presidente de la entidad catalana no mencionó directamente al Real Madrid, pero sus palabras iban dirigidas implícitamente al eterno rival y a Pérez.

Más reacciones de Joan Laporta

"Todos juntos sabemos que en cada acción deportiva, social, institucional e incluso económica dejamos huella, que nos identifica como un club respetado, reconocido, admirado y querido", señaló Laporta, quien añadió que la dimensión del Barça "genera una envidia que se lleva mal por parte de estos que, con malas artes, se saltan todos los códigos de conducta, éticos y morales".

Y, en este sentido, añadió: "Me imagino que sabéis a quién me estoy refiriendo, a estos que son artífices de campañas permanentes de desprestigio de nuestro escudo y de nuestras esencias, y esto no lo permitiremos".

La de este jueves se trató de la reacción más contundente del presidente azulgrana desde que Pérez criticara duramente al Barcelona por los pagos a Enríquez Negreira durante 17 años en la pasada asamblea de socios compromisarios del Real Madrid celebrada el 23 de noviembre.

Paralelamente, 'Nosaltres' ('Nosotros'), el movimiento transversal de socios del FC Barcelona que encabeza Víctor Font y que pretende concurrir en las elecciones del próximo año, ha pedido este viernes "romper relaciones con el Real Madrid y denunciar su televisión".

"Diciendo que el Real Madrid tiene barcelonitis y haciendo discursos populistas no se defiende el club: es necesario hechos y acciones concretas", ha aseverado Víctor Font.

FUENTE: EFE