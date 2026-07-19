Joan Laporta revela cuándo caduca la oferta para fichar a Julián Álvarez

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró que su oferta para fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, y que consideró como “muy importante y muy buena”, caduca a final del mes de julio, a la vez que confió en que se produzca el fichaje a pesar de la negativa reciente de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club.
“No es una oferta ilimitada en el tiempo y acabando el Mundial, hasta final de mes”, continuó.
Joan Laporta quiere a Julián Álvarez
“Hay tantos casos en los que se ha dicho que no iría un jugador nunca al Barça y ha acabado viniendo, sin recordar ejemplos. Cuando un jugador quiere salir, un club grande no puede permitirse jugadores que estén a disgusto. En nuestro caso no se daría nunca. Y si te hacen una buena oferta, hay que aprovecharla”, completó.
Una final del Mundial entre España y Argentina de este domingo en la que juega Julián Álvarez, además de ocho futbolistas del Barça en la selección española. Por ello, Laporta acudió a Nueva York para apoyar a sus futbolistas, a la selección española y a trabajar en el crecimiento de su club.
“Me siento muy querido por el fútbol internacional. Hemos tenido reuniones con Infantino y veo un cariño especial por la forma que tenemos de entender el fútbol. Han habido compañía que se han interesado por el Barça por esponsorización y para plantear negocios que sean beneficiosos para el club”, señaló.
“Deco y toda la dirección deportiva trabajan para mejorar un equipo que ya está sólido pero con los retoques que se pueden hacer esperamos que seamos más competitivos. La regla de 1:1 -del juego limpio financiero de LaLiga, lo que implica que este verano podrá operar con normalidad en el mercado de fichajes- fluctúa. Ahora nosotros hacemos una inversión como la que podéis imaginar y se va recuperando”, aseguró.
FUENTE: EFE