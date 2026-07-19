Mundial 2026: Adrien Rabiot carga contra algunos compañeros por conductas "inadmisibles"

Adrien Rabiot , centrocampista de la selección francesa, denunció "actitudes inadmisibles" en algunos de sus compañeros, tras caer el sábado ante Inglaterra (4-6) en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 .

"Entramos de una manera bastante vergonzosa a esta primera parte (...) He visto comportamientos en algunos jugadores que no había visto nunca hasta ahora. Es un poco decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición", dijo Rabiot, en unas declaraciones dadas al canal BeinSports tras el partido y ampliamente difundidas este domingo en Francia.

El medio del Milan, de 31 años, reconoció que hubo "mucha decepción tras el partido perdido contra España", en las semifinales del Mundial (0-2), pero aclaró que "había un trabajo que hacer hasta el final" y Francia no podía conformarse "con hacer las cosas de cualquier manera".

"Hablamos en el descanso, nos dijimos que hacía falta un poco de orgullo, y la segunda parte fue claramente mejor, porque en la primera algunos comportamientos fueron inadmisibles", agregó el jugador, sin citar ningún nombre.

Agradecido con Didier Deschamps - Mundial 2026

Rabiot también se sumó al coro de agradecimientos al trabajo de Didier Deschamps, quien dejó el banquillo de Francia tras 14 años al mando: "El entrenador nos agradeció lo que hemos hecho, pero más bien somos nosotros los que también debemos agradecerle, por todos esos años magníficos, esa disciplina que nos ha inculcado".

FUENTE: EFE