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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  16 de julio de 2026 - 11:29

España vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026

España y Argentina definirán este próximo domingo 19 de julio el campeón del Mundial 2026, en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

España vs Argentina: Fecha

España vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver la final del Mundial 2026.

La selección de Argentina venció (1-2) a Inglaterra en Atlanta y con esto se definió cuál será la final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

La Albiceleste selló su pase tras una agónica victoria, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en las postrimerías del encuentro, al 85' y 90+2', respectivamente.

Por su parte, España hizo lo propio al pasarle por encima a Francia, la gran favorita, con anotaciones de Mikel Oyarzabal (22') y Pedro Porro (58') en un partido que dominaron los ibéricos de principio a fin.

Argentina buscará ganar por primera vez dos mundiales de forma consecutiva, mientras que la Roja tiene como objetivo llegar al trono por segunda vez en su historia.

España vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver la final del Mundial 2026

  • Fecha: Domingo, 19 de julio de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Nueva York-Nueva Jersey
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

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