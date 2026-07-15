España vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026

La selección de Argentina venció (1-2) a Inglaterra en Atlanta y con esto se definió cuál será la final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

La Albiceleste selló su pase tras una agónica victoria, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en las postrimerías del encuentro, al 85' y 90+2', respectivamente.

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Por su parte, España hizo lo propio al pasarle por encima a Francia, la gran favorita, con anotaciones de Mikel Oyarzabal (22') y Pedro Porro (58') en un partido que dominaron los ibéricos de principio a fin.

Argentina buscará ganar por primera vez dos mundiales de forma consecutiva, mientras que la Roja tiene como objetivo llegar al trono por segunda vez en su historia.

España vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver la final del Mundial 2026