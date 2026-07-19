Mundial 2026: XI confirmados para la final entre España y Argentina

Después de 103 partidos y 158 horas y media de juego oficial en el Mundial 2026, España y Argentina dirimen este domingo quién será el campeón mundial (2:00 pm por RPC), en un partido que paralizará el mundo, porque cuenta con todos los alicientes posibles; opone al mejor jugador de los últimos 20 años con la figura emergente, a la campeona de Europa con la titular del trono mundial y de América.