Mundial 2026: XI confirmados para la final entre España y Argentina

Después de 103 partidos y 158 horas y media de juego oficial en el Mundial 2026, España y Argentina dirimen este domingo quién será el campeón mundial (2:00 pm por RPC), en un partido que paralizará el mundo, porque cuenta con todos los alicientes posibles; opone al mejor jugador de los últimos 20 años con la figura emergente, a la campeona de Europa con la titular del trono mundial y de América.
ALINEACIÓN DE ESPAÑA - MUNDIAL 2026
Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.
ALINEACIÓN DE ARGENTINA - MUNDIAL 2026
Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Ramírez, Nicólas Tagliafico, Rodri de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González, Julián Álvarez y Lionel Messi.
FUENTE: EFE