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FUTBOL Mundial 2026 -  19 de julio de 2026 - 12:19

Mundial 2026: XI confirmados para la final entre España y Argentina

Repasa las alineaciones de las selecciones de España y Argentina en la final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: XI confirmados para la final entre España y Argentina

Mundial 2026: XI confirmados para la final entre España y Argentina

FOTO: EFE - ANGEL COLMENARES

Después de 103 partidos y 158 horas y media de juego oficial en el Mundial 2026, España y Argentina dirimen este domingo quién será el campeón mundial (2:00 pm por RPC), en un partido que paralizará el mundo, porque cuenta con todos los alicientes posibles; opone al mejor jugador de los últimos 20 años con la figura emergente, a la campeona de Europa con la titular del trono mundial y de América.

Dos potencias futbolísticas que han ido creciendo a lo largo del torneo para llegar a la final llenas de confianza. España, tras una exhibición colectiva contra Francia. Argentina en pleno éxtasis de remontadas, culminado con un nuevo milagro y esta vez frente a Inglaterra.

ALINEACIÓN DE ESPAÑA - MUNDIAL 2026

Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

ALINEACIÓN DE ARGENTINA - MUNDIAL 2026

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Ramírez, Nicólas Tagliafico, Rodri de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González, Julián Álvarez y Lionel Messi.

FUENTE: EFE

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