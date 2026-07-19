¡OFICIAL!: Cristian Martínez ficha por el Slovan Bratislava de César Blackman y Yaya Touré

"Estoy muy contento de que Cristian Martínez esté en el Slovan Bratislava. Como comenté en la rueda de prensa de pretemporada, lo hemos estado siguiendo desde hace tiempo y estuvo en nuestra lista de transferibles en mercados de fichajes anteriores. Ahora, Yaya Touré y yo hemos coincidido en que representa el perfil de un jugador que se adapta al estilo de juego moderno del entrenador. Hubo un enorme interés por Cristiano después del Mundial. Hemos tenido negociaciones muy difíciles en las últimas dos semanas, ya que el jugador y su club actual recibieron numerosas ofertas. Por eso estoy muy satisfecho de que hayamos logrado cerrar con éxito este difícil traspaso y firmar un contrato de tres años. Estoy feliz de que, además de César Blackman, tengamos otro participante del Mundial en la plantilla", dijo Ivan Kmotrík Jr., director general del club.

Descripción del club

Cristian Martínez puede jugar en cualquier posición del mediocampo, y en el Mundial jugó con Panamá en una formación 5-4-1, incluso por la derecha. Posee un amplio radio de acción en el centro del campo, destaca por su resistencia en los duelos y su buena técnica, y en clubes anteriores también participó en jugadas a balón parado. Cuenta con una velocidad superior a la media para un centrocampista, lo que sin duda le ayudó en un escenario como el actual Mundial.

Palabras de Cristian Martínez

"Estoy muy feliz de unirme al Slovan Bratislava, un gran club con una rica historia y grandes ambiciones. Después del Mundial, tuve varias ofertas y oportunidades, y estoy muy contento de vestir la camiseta azul. Mi compañero y amigo César Blackman también influyó mucho en mi decisión. Hablamos varias veces y nos llamamos por teléfono. Me contó cosas muy positivas sobre el Slovan. Estoy muy emocionado con el estadio de Tehelné Pol, es realmente hermoso y tengo muchas ganas de jugar allí por primera vez con el Slovan. Quiero mostrarle a la afición lo mejor de mí, porque me entrego por completo en todo lo que hago en el fútbol y quiero luchar por el éxito de mi equipo, por el éxito del Slovan Bratislava", dijo Cristian Martínez.

FUENTE: Slovan Bratislava