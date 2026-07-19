¡OFICIAL!: Cristian Martínez ficha por el Slovan Bratislava de César Blackman y Yaya Touré

El Slovan Bratislava anunció el fichaje del panameño Cristian Martínez para las próximas tres temporadas luego de su participación del Mundial 2026.
Descripción del club
Cristian Martínez puede jugar en cualquier posición del mediocampo, y en el Mundial jugó con Panamá en una formación 5-4-1, incluso por la derecha. Posee un amplio radio de acción en el centro del campo, destaca por su resistencia en los duelos y su buena técnica, y en clubes anteriores también participó en jugadas a balón parado. Cuenta con una velocidad superior a la media para un centrocampista, lo que sin duda le ayudó en un escenario como el actual Mundial.
Palabras de Cristian Martínez
"Estoy muy feliz de unirme al Slovan Bratislava, un gran club con una rica historia y grandes ambiciones. Después del Mundial, tuve varias ofertas y oportunidades, y estoy muy contento de vestir la camiseta azul. Mi compañero y amigo César Blackman también influyó mucho en mi decisión. Hablamos varias veces y nos llamamos por teléfono. Me contó cosas muy positivas sobre el Slovan. Estoy muy emocionado con el estadio de Tehelné Pol, es realmente hermoso y tengo muchas ganas de jugar allí por primera vez con el Slovan. Quiero mostrarle a la afición lo mejor de mí, porque me entrego por completo en todo lo que hago en el fútbol y quiero luchar por el éxito de mi equipo, por el éxito del Slovan Bratislava", dijo Cristian Martínez.
FUENTE: Slovan Bratislava