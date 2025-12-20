José Córdoba sumó minutos en empate del Norwich City ante el Preston

El defensor panameño José Córdoba y el Norwich City igualaron 1-1 con el Preston North End Football Club en la jornada 22 de la English Football League Championship de Inglaterra.
Jovon Makama (85') adelantó al Norwich, mientras que Will Keane (90+6) emparejó las acciones en el Deepdale.
Con esta empate, los canarios llegan a 18 puntos y se mantienen ubicados en la penúltima posición de la tabla de general.
Próximo duelo de José Córdoba y el Norwich City
El seleccionado nacional de 24 años y su club volverán a jugar el viernes 26 de diciembre ante el Charlton Athletic, en el Carrow Road (10:00 am).