José Córdoba sumó minutos en empate del Norwich City ante el Preston

El Norwich City de José Córdoba y el Preston North End Football Club no pasaron del empate en la Championship.

Foto: Norwich City

El defensor panameño José Córdoba y el Norwich City igualaron 1-1 con el Preston North End Football Club en la jornada 22 de la English Football League Championship de Inglaterra.

"Coto" ingresó de cambio al 65' por Ben Chrisene y terminó jugando 25' minutos, tuvo 25 toques de balón, 1 intercepción, 4 recuperaciones, 1/2 en duelos terrestres, 8/15 en pases precisos (53%) y 1/4 en pases largos.

Jovon Makama (85') adelantó al Norwich, mientras que Will Keane (90+6) emparejó las acciones en el Deepdale.

Con esta empate, los canarios llegan a 18 puntos y se mantienen ubicados en la penúltima posición de la tabla de general.

Próximo duelo de José Córdoba y el Norwich City

El seleccionado nacional de 24 años y su club volverán a jugar el viernes 26 de diciembre ante el Charlton Athletic, en el Carrow Road (10:00 am).

