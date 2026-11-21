Los Bravos del FC Juárez sumaron un punto en casa al empatar con marcador de 3-3 contra Atlas en duelo correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026, disputado la noche de este viernes en el Estadio Olímpico Benito Juárez de esta frontera con gol de José Luis Rodríguez .

Después de un duelo con final dramático, los Bravos cerraron el torneo con cuatro partidos sin perder y saldo de dos empates y dos triunfos.

En las acciones del partido, la visita se fue al frente en el marcador con gol de Víctor Ríos de Alba al minuto 20 del encuentro.

La respuesta de la escuadra juarense fue rápida y al minuto 23 apareció Óscar Estupiñán para igualar el marcador con un buen remate de cabeza en una jugada de tiro de esquina.

Los Bravos estuvieron cerca de ponerse arriba al 48’ con un tiro de larga distancia de Jairo Torres pero el arquero rival mandó el balón al tiro de esquina.

En esa misma jugada Gilberto Sepúlveda había mandado el balón a la red con un cabezazo, pero el silbante marcó falta y el gol se anuló.

En el segundo tiempo los Bravos insistieron más en busca del gol y encontraron su recompensa al minuto 76. Luca Martínez Dupuy anotó su segundo gol del torneo para poner arriba a los Bravos, también con un cabezazo en un tiro de esquina.

Atlas también aprovechó la táctica fija y volvió a empatar el partido con gol de Juan Purata al minuto 84.

Al partido aún le faltaban emociones, pues al minuto 90+3 Elías Montiel puso adelante a la visita.

Gol sobre el final de José Luis Rodríguez

Cuando parecía que el partido así terminaría, el cuerpo arbitral señaló una mano de un defensor de Atlas dentro de su área y por ende la pena máxima a favor de los Bravos; José Luis Rodríguez cobró de buena manera desde los once pasos y puso el 3-3 definitivo al 90+8’.

El conjunto juarense romperá filas la mañana de este sábado y en los próximos días se informará sobre la planificación de la pretemporada del equipo con miras al torneo Clausura 2027.

FUENTE: FC JUÁREZ