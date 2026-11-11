José Luis Rodríguez: "Venimos aquí con un solo objetivo, que es ganar"

El extremo de la selección de Panamá José Luis Rodríguez habló en Conferencia de Prensa junto a Thomas Christiansen, previo a duelo ante Curazao en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Buenas noches a todos. Bueno, creo que ya dos compañeros le han respondido a todos esta semana y ya, sinceramente, estoy cansado de que me pregunten de fracaso, fracaso.

Nosotros mañana estamos muy motivados, vamos a tratar de salir a dar lo mejor de cada uno de nosotros, disfrutar y jugar al fútbol, que es lo que más nos gusta.

Y como dijo el profe, somos unos privilegiados. Entonces, pues vamos a estar solo enfocados en eso.

Con el objetivo claro, destaca José Luis Rodríguez

"Bueno, van a ser dos grandes equipos. La verdad es que Curazao ha crecido mucho en los últimos años."

"Las dos veces que hemos venido aquí, la verdad es que el partido ha sido bastante complicado. Pero bueno, nosotros hemos trabajado muy bien esta semana, sabemos lo que queremos. Obviamente sabemos la calidad que tienen ellos, las ligas donde juegan, pero nosotros también tenemos grandes jugadores jugando en buenas ligas", mencionó "Pumita".

"Y la verdad es que venimos aquí con un solo objetivo, que es ganar. Estamos tranquilos, la verdad. Estamos tranquilos y siendo conscientes de lo que nos estamos jugando: boleto al Final Four, la Copa Oro, y queremos estar allí", finalizó el jugador de Juárez FC del fútbol mexicano.