LPF: Partido para hoy sábado 21 de noviembre en acción de las semifinales

La noche de este sábado 21 de noviembre arrancarán las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), con un emocionante duelo de ida entre históricos de Colón y La Chorrera.

Deportivo Árabe Unido vs San Francisco FC desde el Estadio Armando Dely Valdés a las 8:30 P.M. a través de la señal de RPC.

El DAU llega a esta fase de semifinales tras dejar en el camino en un emocionante duelo de playoff a Veraguas United, en una remontada que terminó por marcador de 3-2 en Colón.

Por otra parte, los "monjes" ya esperar rival en semifinales, luego de terminar liderando la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con 30 puntos.

En su último partido, en la Jornada 16 el San Francisco igualó por marcador de 1-1 ante Veraguas United, resultado que los hizo asegurar lo más alto de la tabla.

Ahora, dos de los llamados cuatro grandes del fútbol panameño se verán las caras en busca de un buen resultado que les permita terminar la tarea en la vuelta, en busca de la Gran Final.