José Luis Rodríguez destacó con asistencia ante el Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas

El viernes 9 de enero comenzó el Clausura 2026 de la Liga MX, el último antes de que se dispute la Copa del Mundo de este año en Norteamérica. El torneo se inauguró con un duelo de panameños entre Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas y FC Juárez de José Luis Rodríguez , celebrado en El Encanto, casa del cuadro Cañonero y concluyó con marcador de 1-2 en favor de la visita.

Los Bravos, dirigidos por Pedro Caixinha en su regreso al futbol mexicano, se hicieron con el control del encuentro desde los primeros minutos, tomando la posesión del balón y generando varias llegadas de peligro hasta que finalmente, al 23, Francisco Nevárez marcó el primer gol del torneo con un cañonazo luego de incorporarse al área por la banda derecha y que Madson le respetara la pasada.

Tras el gol, Mazatlán buscó responder y logró marcar en la primera que tuvo. Facundo Almada, zaguero de los del Puerto, se fue al ataque y logró empatar con un cabezazo colocado. El cuadro morado tuvo la chance de marcar el segundo en una contra, pero una gran doble atajada de Sebastián Jurado lo evitó.

La asistencia de José Luis Rodríguez vs Mazatlán

Minutos antes del final de la primera mitad, el mismo Almada cometió un error en la salida y Juárez no perdonó. José Luis Rodríguez le robó el balón al zaguero mazatleco y asistió a Denzell García para que la visita recuperara la ventaja antes del descanso.

Números de los panameños

José Luis Rodríguez: Jugó los 90' minutos, brindó 1 asistencia, tuvo 1/9 en centros acertados, 28/34 (82%) en pases precisos, 53 toques de balón, 1/0 en regates completados y 1 falta recibida.

Édgar Yoel Bárcenas: Jugó los 90' minutos, recibió tarjeta amarilla, tuvo 0/3 en centros acertados, 26/33 (79%) pases precisos, 1/2 en pases largos, 50 toques de balón, 1/0 en regates completados y 3 faltas recibidas.

FUENTE: LIGA MX