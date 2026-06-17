LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  17 de junio de 2026 - 07:40

Josué Vergara ficha por un grande de Bélgica

El joven delantero panameño Josué Vergara jugará en la primera división de Bélgica con el KAA Gent.

Josué Vergara ficha por un grande de Bélgica

Josué Vergara ficha por un grande de Bélgica

Foto: KAA Gent

El KAA Gent de Bélgica ha fichado al joven panameño Josué Vergara, delantero de 18 años, llega procedente de Letonia, donde jugó en el FK Auda, club de primera división, durante los últimos meses.

Como internacional juvenil panameño (sub-21), Vergara se trasladó de su país natal a la liga letona en febrero. En el FK Auda, causó un gran impacto de inmediato. Marcó 13 goles en 17 partidos y dio 3 asistencias.

La elección de Josué Vergara

"La llegada de Vergara encaja a la perfección con nuestra estrategia deportiva: incorporar jugadores jóvenes y prometedores que complementen con jugadores más experimentados. Josué también estaba en la mira de otros clubes, pero nos complace que haya elegido al KAA Gent" dijo Kjeld Fort, Director de Operaciones.

Vergara es un delantero centro que combina su impresionante estatura (1,96 m) con un físico potente y un instinto goleador innato. Firmó un contrato por cinco temporadas.

FUENTE: KAA Gent

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