Fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi, informan desde Argentina

Desde Argentina informaron la mañana de este sábado 8 de agosto el fallecimiento de Jorge Messi a sus 68 años de edad, padre de Lionel Messi.
Padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, un pilar en la vida de la estrella de la albiceleste y su familia, una que le brindó el apoyo desde sus inicios, hasta convertirse en uno de los máximos referentes del deporte.
Además, Jorge se desempeño como el principal agente y representante del capitán de la selección de Argentina y ahora jugador del Inter Miami de la MLS.