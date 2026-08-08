FÚTBOL Fútbol Internacional -  8 de agosto de 2026 - 08:29

Fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi, informan desde Argentina

Desde Argentina informan de la noticia del fallecimiento del padre de Lionel Messi, Jorge Messi a sus 68 años dde edad

Fallece Jorge Messi

Fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi, informan desde Argentina

FOTO: DAZN

Desde Argentina informaron la mañana de este sábado 8 de agosto el fallecimiento de Jorge Messi a sus 68 años de edad, padre de Lionel Messi.

Los informes indican que el lamentable fallecimiento se dio el viernes por la noche en la ciudad de Rosario, luego de luchar contra larga enfermedad.

Padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, un pilar en la vida de la estrella de la albiceleste y su familia, una que le brindó el apoyo desde sus inicios, hasta convertirse en uno de los máximos referentes del deporte.

Además, Jorge se desempeño como el principal agente y representante del capitán de la selección de Argentina y ahora jugador del Inter Miami de la MLS.

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