LPF: San Francisco FC supera a Herrera en noche de goles en La Chorrera

El San Francisco FC derrotó por marcador de 3-1 a Herrera FC en el duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) desde el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera.

"Los Monjes" arrancaron el duelo con la posesión de la pelota, dominando en el medio sector de la cancha, mayormente con la pelota en los pies de Omar Browne.

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El primer gol del partido llegó sobre el minuto 11' del partido, luego de una gran jugada colectiva en donde se combinaron Omar Browne y Victor Medina, para luego asistir a Keny Bonilla, que llegó para empujarla.

Los "monjes" continuaron generando peligro, mayormente por banda izquierda, con un desequilibrante Víctor Medina, que reiteradamente dejaba rivales en el camino.

Los locales lograron aumentar la ventaja en el marcador sobre el minuto 45', con jugada a balón detenido, en donde "Cito" asistió de buena forma a Valentín Pimentel, que de cabeza puso el momentáneo 2-0.

Segundo tiempo de goles en jornada de LPF

La visita salió a la cancha con una nueva cara y tratando de generar peligro, aun más con las modificaciones, que le dieron mayor peso ofensivo.

El descuento lo puso Javier Betegón al 70', aprovechando una desconcentración para cerrar en el segundo palo, jugador que ingresó desde el banquillo.

La presión siguió con constantes llegada en ofensiva de Herrera FC, pero la zaga defensiva de los chorreranos resistieron y uno que también entró de cambio fue el que puso el gol definitivo.

Jorge "Gugu" Méndez anotó un golazo sobre el minuto 86', luego de dejar un rival en el camino con una finta y definir con su pierna derecha dentro del área.

En la recta final del partido, Francisco Bethancourt fue expulsado, tras cometer una falta a Joseph López, que ya iba de cara al arco con velocidad y mucho peligro.

Los dirigidos por el DT Jorge Dely Valdes terminaron ganando 3-1, sumando 3 importantes puntos como locales y ahora acumulan 5 unidades en lo que va del torneo.