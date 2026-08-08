El Norwich City de José Córdoba venció por goleada al MK Dons

El Norwich City goleó 4-1 al Milton Keynes Dons en el estadio Carrow Road en un encuentro de la primera ronda de la Carabao Cup con el defensor panameño José Córdoba que fue titular.

José Córdoba se mantiene jugando y siendo constante, el panameño jugó los 90 minutos y donde recibió una tarjeta amarilla.

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El delantero Mohamed Touré abrió el marcador apenas al arrancar el encuentro tras un despiste defensivo visitante y al minuto 7 el mediocampista Anis Ben Slimane amplió la ventaja muy temprano con una gran definición dentro del área.

Sobre el minuto 43' el defensor Ben Chrisene colocó la tercera anotación en la pizarra y al 56' el Milton Keynes Dons descontó por intermedio de Ryan Wintle, minutos después de haber fallado un tiro penal detenido por la zaga canaria.

El volante Andre Brooks devolvió la tranquilidad al club local firmando el cuarto gol definitivo.