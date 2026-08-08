MLB: Panameño Iván Herrera conectó cuadrangular en triunfo de Cardenales

El pelotero panameño Iván Herrera apareció a la hora buena para aportar a la victoria de los Cardenales de San Luis, que derrotaron por pizarra de 3-2 a los Rockies de Colorado en la acción de la MLB.

Herrera, de 26 años de edad apareció en la baja del tercer episodio, para conectar cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, el número 13 para él en la temporada, pegándole solido a un pitcheo quebrado.

Leahy marcó el camino desde la lomita en duelo de MLB

El panameño terminó el partido con 4-1, 1 cuadrangular y 1 carrera empujada, un duelo cerrado, acompañado de la salida del abridor Kyle Leahy, que trabajó 5.0 episodios de 8 imparables y 2 carreras limpias.

Leahy quizás no contó con su mejor repertorio la noche del viernes, pero pudo completar su octava apertura consecutiva permitiendo dos carreras o menos.

El derecho Leahy tuvo que sortear tráfico constante en las bases, ya que los Rockies conectaron ocho hits en sus cinco entradas, pero Leahy permitió apenas dos carreras al responder en esas situaciones de presión, mientras los Rockies se fueron de 10-0 con corredores en posición de anotar ante el oriundo de Boulder, Colorado. Sus ocho ponches y ningún boleto también contribuyeron a su labor.