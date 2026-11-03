Champions League: Convocatoria del Real Madrid para duelo ante AEK Atenas

La ausencia de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni es la novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la cuarta jornada de la Champions League contra el AEK Atenas de este miércoles, en una lista en la que siguen sin aparecer Asencio, Rodrygo y Mendy y a la que vuelven Valverde y Vinícius, sancionado para la competición doméstica.

Valverde se perdió el último encuentro de su equipo, la visita al Racing de Santander, por las molestias en la parte posterior de su pierna derecha que sintió en el partido anterior, contra el Barcelona. Había pasado toda la semana previa trabajando en solitario, pero desde este lunes ya entrena con sus compañeros.

El otro regreso respecto al encuentro de El Sardinero es el de Vinícius. El brasileño, como ya adelantó Jose Mourinho en rueda de prensa, estará en los partidos de Liga de Campeones mientras cumple su sanción de cuatro encuentros en LaLiga, competición en la que fue expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba. Ante el Valencia, este sábado, se perderá el cuarto y último partido de esa suspensión.

Arda Güler y Aurélien Tchouaméni son las dos bajas más llamativas de la lista de Mourinho. El turco y el francés trabajaron en solitario en el último entrenamiento antes de que sus compañeros viajen a Atenas. Mourinho había adelantado que Tchouaméni no sería titular en el Allwyn Arena, ya que completó los 90 minutos en El Sardinero.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no estarán en Atenas.

La otra baja es Ferland Mendy. El francés, a pesar de que entrena con el grupo desde hace semanas, no ha entrado todavía en ninguna convocatoria de Mourinho. En Liga de Campeones, en concreto, no puede formar parte de la lista, ya que no figura entre los inscritos por el Real Madrid para la competición.

Entra en la convocatoria el jugador del Real Madrid Castilla Sergio Martínez. El centrocampista, que llegó al club blanco procedente del Racing, ya estuvo en la lista de Mourinho para el encuentro de LaLiga ante el Betis, pero no jugó.

Convocados del Real Madrid vs AEK Atenas en la Champions League

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Valverde, Camavinga, Bellingham, Bernardo Silva, Thiago Pitarch y Sergio Martínez.

. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

FUENTE: EFE