LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  29 de noviembre de 2025 - 22:56

Juárez de José Luis Rodríguez queda eliminado por el Toluca que avanza a semis

El Juárez de José Luis Rodríguez queda eliminado de la Liga MX luego de empatar contra el Toluca en la vuelta de cuartos.

Juaréz de José Luis Rodríguez queda eliminado por el Toluca que avanza a semis

Juaréz de José Luis Rodríguez queda eliminado por el Toluca que avanza a semis

Foto: José Luis Rodríguez

El campeón Toluca, del entrenador argentino Antonio Mohamed, empató este sábado sin goles con Juárez y se clasificó a las semifinales del torneo Apertura mexicano al ganar la serie con un global de 2-1.

Toluca quiso imponer condiciones en estadio, situado a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Asedió al rival, pero no pudo reflejar el dominio en el marcador, en parte por la noche pálida de su goleador, el portugués Paulinho.

José Luis Rodríguez fue titular y jugó todo el partido.

Juárez se despide en cuartos de final

Los Bravos, que al perder 1-2 el partido de ida salieron obligados a ganar por 2 goles para no ser eliminados, propusieron poco al ataque.

Marcel Ruiz estuvo cerca de poner delante a los Diablos. En el minuto 85 Paulinho dejó ir la posibilidad de gol.

Monterrey se convirtió hoy en el primer semifinalista, pese a perder por 1-2 con América, y gracias a su ventaja de 3-2 en el global final

En esta nota:
Seguir leyendo

Danilo se convierte en el primer jugador en ganar dos veces Champions League y Copa Libertadores

Copa Libertadores: Flamengo se corona campeón al vencer al Palmeiras

El AC Milan gana a la Lazio en un polémico final

Recomendadas

Últimas noticias