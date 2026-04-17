Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 cae ante Argentina y buscará el bronce

La selección de Panamá Sub-17 perdió 1-0 ante Argentina con un gol en el cierre del partido, en la última fecha de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 .

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Agónica derrota en el último minuto para la selección masculina #PanamáSub17 que cae en el último minuto Argentina por 0-1 en el Estadio Rommel Fernández.



Ahora iremos este domingo a las 2pm por la medalla de bronce Bolivia en el Rommel.… pic.twitter.com/8eMCdqVTsK — FEPAFUT (@fepafut) April 18, 2026

Con esta derrota, los dirigidos por Felipe Baloy ahora disputarán ante Bolivia el partido por la medalla de bronce, el domingo 19 de abril a las 2:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Resultados de Panamá en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

En la primera fecha, los panameños perdieron 1-3 frente a Paraguay, en la segunda jornada superaron 2-1 a Bolivia con doblete de Thiago Chalmers y en la tercera fecha cayeron por la mínima (0-1) frente a los argentinos.