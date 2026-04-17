JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD Fútbol Internacional -  17 de abril de 2026 - 21:15

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 cae ante Argentina y buscará el bronce

Panamá Sub-17 y Argentina se vieron las caras en un duelo crucial de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 cae ante Argentina y buscará el bronce

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 cae ante Argentina y buscará el bronce

FOTO: FPF

La selección de Panamá Sub-17 perdió 1-0 ante Argentina con un gol en el cierre del partido, en la última fecha de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

La única anotación del partido llegó al 90+1 por medio de Uriel Pepe.

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Con esta derrota, los dirigidos por Felipe Baloy ahora disputarán ante Bolivia el partido por la medalla de bronce, el domingo 19 de abril a las 2:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Resultados de Panamá en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

En la primera fecha, los panameños perdieron 1-3 frente a Paraguay, en la segunda jornada superaron 2-1 a Bolivia con doblete de Thiago Chalmers y en la tercera fecha cayeron por la mínima (0-1) frente a los argentinos.

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