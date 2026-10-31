Kadir Barría anota en remontada del Botafogo en el Campeonato Carioca Sub-20

El futbolista panameño Kadir Barría sigue dando muestras de su talento en el fútbol brasileño, luego de marcar un gol en la victoria 3-1 del Botafogo Sub-20 ante el Bangu, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Campeonato Carioca Sub-20.

Barría fue uno de los protagonistas del conjunto albinegro, que consiguió una importante victoria en el Estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, con una destacada actuación ofensiva.

El delantero que lo intentó constantemente por banda, presionando a los defensores en faceta defensiva, logró marcar el tercer tanto de su equipo tras un remata de cabeza luego de un tiro de esquina.

Botafogo buscaba remontar la serie

El enfrentamiento correspondía al partido de vuelta de los cuartos de final del Campeonato Carioca Sub-20. El Botafogo llegaba con la obligación de remontar, después de perder 2-0 en el encuentro de ida disputado el 24 de octubre.