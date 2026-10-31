William Contreras, maestro del ABS: Ganó 10 de 13 retos en la Serie Mundial 2026

William Contreras fue una de las grandes figuras de los Cerveceros de Milwaukee en la conquista de la Serie Mundial 2026 frente a los Rays de Tampa Bay. El venezolano, elegido Jugador Más Valioso (MVP) del Clásico de Otoño, también destacó por su impresionante capacidad para aprovechar el sistema de desafíos ABS (Automatic Ball-Strike System).

El receptor de Milwaukee consiguió ganar 10 de los 13 retos que solicitó durante la Serie Mundial , una efectividad del 76.9% , demostrando su extraordinaria precisión para identificar los lanzamientos mal cantados por los árbitros.

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William Contreras lideró la MLB con 185 desafíos ABS en la temporada regular

Durante la temporada regular de 2026, Contreras fue el pelotero que más utilizó el sistema ABS en todas las Grandes Ligas, con un total de 185 desafíos solicitados, de los cuales ganó 105, para una efectividad aproximada del 57%.

El venezolano superó ampliamente al segundo jugador con más solicitudes, Tyler Stephenson, quien terminó con 136 desafíos.

Además, Contreras ocupó el séptimo lugar en la estadística de Carreras por Encima del Promedio (Runs Above Average) relacionadas con el sistema ABS, con un registro de 1.9.

Aumentó su efectividad durante la postemporada

La precisión del venezolano mejoró considerablemente durante los playoffs de 2026.

En toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, Contreras ganó 22 de sus 33 desafíos, alcanzando una efectividad del 66.7%.

Este porcentaje representó una mejora de casi diez puntos porcentuales respecto a su desempeño en la temporada regular.

Otro dato destacado fue su agresividad al momento de solicitar revisiones. Durante la campaña regular desafió el 38% de los lanzamientos incorrectamente cantados cuando tenía disponible un reto, mientras que en la postemporada elevó esa proporción al 63%.